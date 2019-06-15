Тренер сборной Аргентины: мы превосходили Колумбию

Главный тренер национальной команды Аргентины Лионель Скалони рассказал о поражении в матче Кубка Америки со сборной Колумбии.

"Мы хорошо играли в первые 20 минут, но затем до перерыва много теряли мяч. Во втором тайме нам удалось всё исправить. Мы превосходили Колумбию. Показывали свою лучшую игру, но они забили на контратаке.

Думаю, состояние поля было плачевным, а это ведь только первая игра. Представьте, что здесь будет после трех матчей", — приводит слова Скалони журналист Ричард Мартин.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Аргентины Сборная Колумбии
Сегодня, 12:47
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