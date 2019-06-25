Оскар Табарес провел 200-й матч в качестве тренера сборной Уругвая

Сборная Уругвая обыграла команду Чили со счетом 1:0 в матче группового этапа Кубка Америки. Как сообщает Opta Sports, эта игра стала 200-й для главного тренера уругвайцев Оскара Табареса во главе команды.

Это рекордный показатель по числу проведенных матчей с одной национальной командой. Табарес стал первым, кто добрался до этой отметки. Из 200 матчей под его руководством уругвайцы выиграли 99 и проиграли 53, а еще в 48 сыграли вничью.

72-летний Табарес возглавляет сборную Уругвая с 2006 года. Под его началом Уругвай в 2011-м выиграл Кубок Америки.

Sport24.ru
Теги: Табарес Сборная Уругвая
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