Оскар Табарес провел 200-й матч в качестве тренера сборной Уругвая

Сборная Уругвая обыграла команду Чили со счетом 1:0 в матче группового этапа Кубка Америки. Как сообщает Opta Sports, эта игра стала 200-й для главного тренера уругвайцев Оскара Табареса во главе команды.Это рекордный показатель по числу проведенных матчей с одной национальной командой. Табарес стал первым, кто добрался до этой отметки. Из 200 матчей под его руководством уругвайцы выиграли 99 и проиграли 53, а еще в 48 сыграли вничью.72-летний Табарес возглавляет сборную Уругвая с 2006 года. Под его началом Уругвай в 2011-м выиграл Кубок Америки.