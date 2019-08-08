Александр Глеб стал игроком "Ислочи" и планирует отправить тренеров на стажировку

Бывший полузащитник сборной Белоруссии Александр Глеб, последним клубом которого был БАТЭ, перешел в "Ислочь", сообщает пресс-служба белорусской команды.На какой срок рассчитан договор с 38-летним футболистом, неизвестно. В "Ислочи" Глеб будет играть под 13-м номером.Несмотря на то, что Глеб переходит в качестве игрока, он не исключает, что может войти в структуру клуба и планирует отправить тренеров на стажировку за рубеж."Для меня это новый вызов. Я прихожу в динамично развивающийся футбольный клуб. Хорошо знаю руководителя клуба, очень дружу с тренерским штабом "Ислочи". С этой командой у меня всегда были теплые отношения. Когда находился без клуба, я поддерживал форму с "волками". Мне нравится обстановка в команде: здесь классный коллектив, замечательная атмосфера и хорошие условия для работы.Ранее я всегда был только футболистом, поэтому другие клубные процессы меня не интересовали, да и я был от них абстрагирован. Но я чувствую, что могу быть полезен футбольному клубу "Ислочь". Если будет позволять здоровье, то буду помогать команде на футбольном поле. Также есть желание попробовать себя в новой роли: хочу посмотреть, в каком направлении мне двигаться дальше. Возможно, мне понравится быть спортивным директором. Может быть, в скором времени главным тренером, или вообще руководителем. Я хочу остаться в нашем футболе и помогать ему развиваться. Очень хочу помогать "Ислочи" во многих компонентах. У меня уже есть несколько идей.Например, отправить тренерский штаб на стажировки в зарубежные команды, чтобы тренеры "Ислочи" там обучались, получали новый опыт и знания. Возможно, договориться о сотрудничестве ДЮСШ "Ислочь" с зарубежными футбольными академиями. У меня есть интересные планы, как это осуществить. В общем, хочу поработать в этом направлении. Есть огромное желание помочь клубу сделать следующий шаг в развитии", — сказал Глеб.