Сборная Бразилии назвала состав на товарищеские матчи с Колумбией и Перу

Стала известна заявка сборной Бразилии на товарищеские встречи с командами Колумбии и Перу.— Эдерсон ("Манчестер Сити"), Иван ("Понте Прета"), Эвертон ("Палмейрас");— Маркиньос, Силва (оба- "ПСЖ"), Миранда ("Интер"), Милитау ("Реал"), Сандру ("Ювентус"), Фагнер ("Коринтианс"), Дани Алвес ("Сан-Паулу"), Самир ("Удинезе"), Жорже ("Сантос");- Каземиру, Пакета ("Милан"), Фабинью ("Ливерпуль"), Аллан ("Наполи"), Артур, Коутинью (оба — "Барселона");— Неймар ("ПСЖ"), Нерес ("Аякс"), Фирмину ("Ливерпуль"), Жезус ("Манчестер Сити"), Ришарлисон ("Эвертон"), Винисиус ("Реал"), Бруну Энрике ("Фламенго").6 сентября Бразилия сыграет с Колумбией, а 10-го в Лос-Анджелесе С Перу.