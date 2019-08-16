Стала известна заявка сборной Бразилии на товарищеские встречи с командами Колумбии и Перу.
вратари — Эдерсон ("Манчестер Сити"), Иван ("Понте Прета"), Эвертон ("Палмейрас");
защитники — Маркиньос, Силва (оба- "ПСЖ"), Миранда ("Интер"), Милитау ("Реал"), Сандру ("Ювентус"), Фагнер ("Коринтианс"), Дани Алвес ("Сан-Паулу"), Самир ("Удинезе"), Жорже ("Сантос");
полузащитники- Каземиру, Пакета ("Милан"), Фабинью ("Ливерпуль"), Аллан ("Наполи"), Артур, Коутинью (оба — "Барселона");
нападающие — Неймар ("ПСЖ"), Нерес ("Аякс"), Фирмину ("Ливерпуль"), Жезус ("Манчестер Сити"), Ришарлисон ("Эвертон"), Винисиус ("Реал"), Бруну Энрике ("Фламенго").
6 сентября Бразилия сыграет с Колумбией, а 10-го в Лос-Анджелесе С Перу.
"СЭ"
Сборная Бразилии назвала состав на товарищеские матчи с Колумбией и Перу
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