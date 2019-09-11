Жена украинского футболиста сделала необычную татуировку на груди pic.twitter.com/elwzUM0G55 — Александр (@optaluna) September 11, 2019

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", сделала необычную татуировку на груди и сообщила об этом своим подписчикам в инстаграме."Посмотрите, какую красоту я сделала. Поцелуйчик на моих сисях. Очень красиво", — сказала Ирина на видео, которое выложила в сторис.Жена Морозюка также опубликовала отдельную фотографию, на которой ее поклонники могут рассмотреть новую татуировку с другого ракурса.Ранее Ирина заявила, что не против посетить БДСМ-вечеринку. Она уверена, что это не мешает быть любящей мамой.В августе жена Морозюка впечатлила футбольных фанатов, когда разделась, исполнив сложный трюк с мячом.