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Жена украинского футболиста сделала необычную татуировку на груди

Ирина Морозюк, жена украинского футболиста Николая Морозюка из турецкого "Ризеспора", сделала необычную татуировку на груди и сообщила об этом своим подписчикам в инстаграме.

"Посмотрите, какую красоту я сделала. Поцелуйчик на моих сисях. Очень красиво", — сказала Ирина на видео, которое выложила в сторис.



Жена Морозюка также опубликовала отдельную фотографию, на которой ее поклонники могут рассмотреть новую татуировку с другого ракурса.



Ранее Ирина заявила, что не против посетить БДСМ-вечеринку. Она уверена, что это не мешает быть любящей мамой.

В августе жена Морозюка впечатлила футбольных фанатов, когда разделась, исполнив сложный трюк с мячом.


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