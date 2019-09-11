"Посмотрите, какую красоту я сделала. Поцелуйчик на моих сисях. Очень красиво", — сказала Ирина на видео, которое выложила в сторис.
Жена украинского футболиста сделала необычную татуировку на груди pic.twitter.com/elwzUM0G55— Александр (@optaluna) September 11, 2019
Жена Морозюка также опубликовала отдельную фотографию, на которой ее поклонники могут рассмотреть новую татуировку с другого ракурса.
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Знаю , что вы ждёте первую главу книги моей? и вы обязательно ее получите ??? Но немножко позже! Сейчас я максимально занята подготовкой к показу в Милане ) уже 20 сентября вы сможете увидеть мою коллекцию @mrz_design в прямом эфире?? А сейчас ловите просто красивую фотку в цветах @crizesporas ??
Ранее Ирина заявила, что не против посетить БДСМ-вечеринку. Она уверена, что это не мешает быть любящей мамой.
В августе жена Морозюка впечатлила футбольных фанатов, когда разделась, исполнив сложный трюк с мячом.