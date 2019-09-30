Артем Милевский: если не вызовут в сборную Украины, вообще не расстроюсь. Просто ребят хотел увидеть

Нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский подчеркнул, что не говорил всерьез, когда намекал на свое возможное возвращение в сборную Украины. 34-летний футболист не играл за национальную команду с 2012 года."Агент звонит, говорит: "Что-то я не понял. Что ты имел в виду? Весь Киев звонит". Говорю: "Да успокойтесь, просто чуть притравил, посмеялся, настроение хорошее было". Я ничего не имел серьезного в виду. Бог с ним, не вызовут так не вызовут. Я вообще плакать не буду.Там пишут "Куда он собрался?", "Он пешком в футбол играет". Да ради бога, играйте в свой футбол. Я вообще ребят хотел увидеть, просто так не получается. В принципе, кто там остался — Ярмола. Зина — вообще еще сынок. Судя по нашему новому поколению, у них нет авторитетов, немного другие люди, чем мы.Я в том возрасте ходил, голову вниз опустил, сходил на обед покушал, потренировался и быстро в комнату, чтобы меня никто не видел.Если не вызовут в сборную, я вообще не расстроюсь", — сказал Милевский в эфире передачи "Профутбол".