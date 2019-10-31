Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги

"Оксфорд Юнайтед" — "Манчестер Сити"
"Манчестер Юнайтед" — "Колчестер Юнайтед"
"Астон Вилла" — "Ливерпуль"
"Эвертон" — "Лестер Сити"
CONFIRMED QUARTER-FINAL DRAW!— Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 31, 2019
Here are the confirmed ties for the Quarter-Final draw, current holders @ManCity travel to @SkyBetLeagueOne @OUFCOfficial, and @SkyBetLeagueTwo @ColU_Official travel to Old Trafford to take on @ManUtd. #EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/4yioU7PtBN
Матчи пройдут на полях команд, указанных первыми в парах. Игры данной стадии состоятся на неделе 16–22 декабря.