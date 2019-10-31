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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги

Завершилась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка английской лиги. По ее итогам на этой стадии турнира состоятся следующие матчи:

"Оксфорд Юнайтед" — "Манчестер Сити"

"Манчестер Юнайтед" — "Колчестер Юнайтед"

"Астон Вилла" — "Ливерпуль"

"Эвертон" — "Лестер Сити"



Матчи пройдут на полях команд, указанных первыми в парах. Игры данной стадии состоятся на неделе 16–22 декабря.


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