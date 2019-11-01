Бывший защитник московского "Динамо" Бюттнер стал игроком "Нью-Инглэнд Революшн"

Бывший защитник московского "Динамо" и "Манчестер Юнайтед" Александр Бюттнер продолжит карьеру в США. 30-летний голландец стал игроком клуба МЛС "Нью-Инглэнд Революшн". Детали контракта не разглашаются.Бюттнер присоединился к своему новому клубу на правах свободного агента: летом 2019 года "Витесс", за который футболист выступал с 2017 года, не стал продлевать контракт с Александром.В сезоне-2018/19 Бюттнер провел 32 матча за "Витесс", забив при этом 2 гола и отдав 5 результативных передач.