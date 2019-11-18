Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, каково ему было играть в "Шальке" под руководством нынешнего главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско.
"Тедеско — хороший специалист, со своим стилем и видением футбола. Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в "Шальке" у него присутствовала некая закрепощенность.
Он предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты, поставить двух вингеров с уклоном как опорных, чем реальных вингеров, которые могут создать момент.
Самое интересное, когда он не боялся рисковать, у него все получалось. Думаю, Тедеско ждет хорошее будущее", — цитирует Коноплянку Dynamo.kiev.ua со ссылкой на еженедельник "Футбол".
Коноплянка: Тедеско предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51% сыграть от защиты
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