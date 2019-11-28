Фанаты "Мальме" подожгли статую Ибрагимовича. Ранее они надели на нее крышку от унитаза.Болельщики "Мальме" продолжают выражать бурное недовольство тем, что нападающий Златан Ибрагимович стал совладельцем "Хаммарбю". Сегодня, 28 ноября, фанаты подожгли статую в честь футболиста, расположенную в Мальме.Ранее днем поклонники надели на руку памятнику сиденье от унитаза, а на голову — мусорный пакет.Статуя 38-летнего шведа была установлена в начале октября этого года. Ибрагимович — воспитанник "Мальме", выступавший за команду с 1999 по 2001 год.