ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

Международная федерация футбола (ФИФА) в понедельник подала иски против бывшего президента Зеппа Блаттера и бывшего президента УЕФА Мишеля Платини. Об этом сообщает пресс-служба организации. ФИФА требует от бывших чиновников возвращения 2 млн швейцарских франков (около 1,8 млн евро), выплаченных Блаттером Платини в 2011 году. Федеральный верховный суд Швейцарии признал этот перевод «неоправданным платежом».Если иск организации будет удовлетворен, то деньги, полученные от Блаттера и Платини, пойдут на развитие футбола.Блаттер и Платини в 2015 году были отстранены от футбольной деятельности на 8 лет. Позднее, после подачи апелляций, наказания функционерам были сокращены до шести и четырех лет соответственно. В октябре истек срок четырехлетней дисквалификации Платини.