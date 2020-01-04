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Тер Штеген не поможет "Барселоне" в матче Суперкубка Испании против "Атлетико"

"Барселона" рассказала о состоянии своих футболистов в преддверии ближайших матчей. В субботу сине-гранатовые сыграют с "Эспаньолом" в Ла Лиге, после чего отправятся в Саудовскую Аравию на матч Суперкубка Испании с "Атлетико".

Голкипер Марк-Андре тер Штеген получил травму сухожилия и, скорее всего, не сможет помочь своей команде. Его заменит Нету. Полузащитник Артур и нападающий Усман Дембеле продолжают восстановление. При этом в строй вернулся 17-летний вингер Ансу Фати.

Напомним, впервые Суперкубок Испании проводится в формате "финала четырех". "Барселона" 9 января сыграет с "Атлетико", а "Реал" 8 января встретится с "Валенсией".

Sport24


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Теги: Атлетико тер Штеген Барселона Суперкубок Испании
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