Роша расплакался на презентации во "Фламенго"

"Мечтал играть на „Маракане“ в футболке „Фламенго“. Это невероятные эмоции. Считаю часы до того момента, как смогу выйти на поле.Мы выбираем то, что говорит нам сердце. Выбор „Фламенго“ был самым лёгким в жизни. Это был выбор сердца. Буду играть там, где меня видит тренерский штаб. Теперь мне необходимо работать ещё усерднее, так как реализовать мечту о попадании во „Фламенго“ было очень трудно. Предстоит очень важный год.Я многому научился в России и "Крузейро". Такой опыт нельзя получить в одночасье. Это ежедневная работа, матч за матчем, каждый сезон. Я повзрослел", — приводятся слова Роши в "твиттере" журналиста Фелипе Шмидта.