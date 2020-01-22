- Самым важным критерием в принятии решения стала фигура главного тренера Темури Кецбаи. Плюс в клубе уже находятся многие ребята, которых Джано знает: вместе играют в сборной Грузии.
Также важно, что «Анорсисис» в этом году реальный претендент на чемпионство. А за титул бороться гораздо интереснее, чем барахтаться в середине таблицы. Решать задачи попадания в Лигу чемпионов куда лучше, чем спасаться от вылета, - цитирует агента "СЭ".
"Анортосис" возглавляет грузинский специалист Темури Кецбая. Партнёрами Джано в новом клубе станут грузины Георгий Лория, Муртаз Даушвили, Торнике Окриашвили и Ника Качарава. "Анортосис" возглавляет таблицу Чемпионата Кипра с 4-очковым отрывом.
Агент Джано: интереснее бороться за титул, чем барахтаться в середине и спасаться от вылета
Темури Лепсая, агент расторгнувшего контракт со "Спартаком" полузащитника Джано Ананидзе, рассказал о причинах перехода своего клиента в кипрский "Анортосис"
Фото: ФК "Спартак"
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