"Рейнджерс" объявил о переходе на правах аренды полузащитника "Генка" Яниса Хаджи.
Соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона. У шотландского клуба есть право выкупа 20-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
Ранее сообщалось, что в услугах Хаджи заинтересован "Спартак".
Футболист сборной Румынии в нынешнем сезоне провел за "Генк" 13 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.
"Рейнджерс" подписал футболиста "Генка", которым интересовался "Спартак"
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