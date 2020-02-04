"Мы по-прежнему довольно близки с Шюррле, иногда переписываемся. Говорит, всем доволен. В "Фулхэме" он был травмирован, я тоже, так и сблизились. Он отличный парень и топовый игрок.
Какие цели дальше? Сейчас моя задача — быть в "Партизане" и показать свой уровень. Возможно, я снова перееду в Европу. Возможно, останусь в Сербии. Кто знает, может, и в России окажусь. Мне нравится Россия, мы как братья. Я слышал только хорошее о людях, городе, чемпионате от всех друзей, которые играли у вас. Всё возможно", — цитирует Марковича сайт "Матч ТВ".
В текущем сезоне на счету Марковича 3 забитых мяча в 7 матчах за "Партизан" во всех турнирах.
В настоящее время Маркович в составе "Партизана" принимает участие на Кубке Париматч Премьер в Катаре. Сегодня в 18:00 сербская команда встретится с "Ростовом". На нашем сайте вы можете следить за текстовой трансляцией матча.
Маркович: Россия и Сербия — братские страны. Возможно, буду играть у вас
Полузащитник сербского "Партизана" Лазар Маркович рассказал о знакомстве с игроком "Спартака" Андре Шюррле и поделился планами на ближайшее будущее.
Фото: fm-base.co.uk
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