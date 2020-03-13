Роналдиньо победил в тюремном турнире и получил 16-килограммового поросенка

Бывший футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо одержал победу в тюремном турнире в Парагвае, передает Globo Esporte.



В финальном матче команда Роналдиньо обыграла соперника со счетом 11:2, а Роналдиньо забил 5 голов и сделал 6 результативных передач. В качестве награды Роналдиньо получил 16-килограммового поросенка.



Напомним, Роналдиньо с братом был арестован из-за поддельных паспортов в аэропорту Асунсьона.