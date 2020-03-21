У Феллайни выявили коронавирус

Marouane Fellaini getting a warm ‘welcome’ back to China (video from PP Sports) #coronavirus pic.twitter.com/DH9cMLA6UU — Peter Stebbings* (@pstebbings) March 20, 2020

У полузащитника китайского клуба "Шаньдун Лунэн" Маруана Феллайни выявили коронавирус.Как сообщает Sina Sports, после возвращения футболиста в Китай у него взяли тест на коронавирус, который оказался положительным. У бельгийца не было симптомов. Сейчас Феллайни переведен в больницу инфекционных болезней Цзинаня для изоляции и лечения.На сегодняшний день в мире известно и 306 тысяч случаев заражения. Выздоровели 95 тысяч, скончались 13 тысяч человек.