- Известно, что все клубы УПЛ активно принимают финансовое участие в помощи медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Они активно закупают маски, тесты, аппараты ИВЛ.
Поэтому я не сомневаюсь, что перед возобновлением чемпионата Украины после карантина сами клубы самым тщательным образом отнесутся к здоровью своих футболистов, - цитирует Дикого Meta-ratings.com.ua.
На сегодняшний день на Украине было зафиксировано более семи тысяч заражений коронавирусом. В мире количество подтвержденных диагнозов превысило два с половиной миллиона.
Руководство УПЛ заявило о том, что все клубы лиги помогают медицинским учреждениям
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий отметил участие клубов украинского чемпионата в помощи врачам в борьбе с коронавирусом.
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