В Мексике на протяжении шести сезонов команды не будут повышаться и понижаться в классе, текущий чемпионат завершен досрочно

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Мексики доигран не будет, также завершены розыгрыши в остальных мексиканских лигах, включая любительские.

Фото: SocialBet