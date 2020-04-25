Как сообщает Sport24 со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Мексики, члены исполнительного комитета и комитета по чрезвычайным ситуациям также решили отменить понижения и повышения команд в классе на следующие шесть сезонов.
Тройка лидеров в мексиканском чемпионате выглядит так: "Крус Асуль" (22 очка), "Леон" (21 очко), "Сантос Лагуна" (17 очков). В Мексике заражено коронавирусом 13 842 человек, умерло 1 305.
Матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. В России количество зараженных 74 588. Выздоровело 6250, умер 681 человек.
В Мексике на протяжении шести сезонов команды не будут повышаться и понижаться в классе, текущий чемпионат завершен досрочно
Из-за пандемии коронавируса чемпионат Мексики доигран не будет, также завершены розыгрыши в остальных мексиканских лигах, включая любительские.
Фото: SocialBet
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