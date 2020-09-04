- Мы готовы взять на себя эту важную роль, мы хорошо играем в наших клубах. Я уже не чувствую себя молодым, в моей профессиональной карьере у меня много сыгранных матчей. В любом случае, это большая честь и возможность для нас обоих себя показать, - цитирует Влашича GOL.hr.
Сборной Хорватии предстоит провести два матча в Лиге наций - 6 сентября со сборной Португалии и 8 числа с Францией.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний полузащитник в составе ЦСКА провел 4 матча и забил 3 мяча.
В следующем туре красно-синие встретятся со "Спартаком". Игра пройдет в рамках 7-го тура Российской Премьер-Лиги после перерыва на матчи сборных. На данный момент "Спартак" занимает первую строчку в чемпионате России с 14 очками. ЦСКА расположился на 5 месте с 10 очками.
Влашич: заменить в сборной Модрича и Ракитича? Мы с Пашаличем готовы взять на себя эту роль
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что он с хавбеком "Аталанты" Марио Пашаличем готов заменить в сборной Хорватии Луку Модрича и Ивана Ракитича.
Фото: сборная Хорватии
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