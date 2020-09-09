Корян подписал контракт с казахским "Кызыл-Жаром"

Нападающий Руслан Корян стал игроком казахстанского "Кызыл-Жара".

32-летний футболист подписал контракт до конца 2020 года. Предыдущим клубом футболиста был воронежский "Факел".Также Корян выступал в России за "Мордовию", "Луч" и "СКА-Хабаровск"."Кызыл-Жар" сегодня объявил о трансфере Артёма Барановского и Никиты Безлихотнова.