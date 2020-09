Корян подписал контракт с казахским "Кызыл-Жаром"

View this post on Instagram

?РУСЛАН КОРЯН - “?ЫЗЫЛ-ЖАР СК” ОЙЫНШЫСЫ ?Руслан Корян 2005 жылы “Олимпикпен” командысымен келісімшарт?а отыр?ан болатын. Маусымнан кейін Киевтік "Динамоны?" ?шінші командасында ойнап, кейін "Сочи-04" клубына ауысты. 2009 жылы Словакияда ДАК 1904 клубында ?нер к?рсетті. Ара?а бір жыл салып Ресейге оралып, Мордовия мен Ростов СКА т?стерін ?ор?ады. 2012 жылы "Луч-Энергия" клубымен келісімшарт?а отырды. Командамен бірге екінші дивизионны? "Шы?ыс" айма?ыны? же?імпазы ж?не ФНЛ Кубогыны? иегері атанды. 2015 жылды? а?пан айында ташкенттік "Локомотив" ?атарын толы?тырды. Кейін Владивосток?а ?айта оралды. 2016 жылды? ?а?тарында "СКА-Энергия" клубыны? ?атарына ?осылды. Футболшы со??ы маусымды "Факел" ФК ?ткізді. Клуб сапында 15 матч ?ткізіп, екі м?рте ?а?паны д?л к?здеген. ?РУСЛАН КОРЯН – ИГРОК “КЫЗЫЛ-ЖАР СК” ?Руслан Корян в 2005 году подписал контракт с «Олимпиком». С 2006 года играл за третью команду киевского «Динамо», после чего перешёл в «Сочи-04». В 2009 году играл в Словакии за клуб ДАК 1904. В 2010 году вернулся в Россию, защищал цвета «Мордовии» и ростовского СКА. В 2012 году подписал контракт с «Лучом-Энергией». Стал вместе с командой победителем зоны «Восток» второго дивизиона и обладателем Кубка ФНЛ. В феврале 2015 года пополнил ряды ташкентского «Локомотива». Позже вернулся во Владивосток. В январе 2016 года пополнил ряды клуба «СКА-Энергия». Футболист последний сезон провел в ФК “Факел”. За который сыграл 15 матчей и отличился двумя забитыми голами. ?Дата рождения: 15.06.1988 ?Гражданство: Россия ?Рост: 182 см ?Вес: 76 кг ?Амплуа: Нападающий #Fcqyzyljar#СКО#Петропавловск