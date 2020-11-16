Тихонов отреагировал на информацию о возможной отставке из "Астаны"

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал слухи о возможной своей отставке.

Фото: sport24.ru

"Я прочитал об этом так же в газетах, как и вы. Такие новости я не комментирую", - сказал Тихонов.



Ранее появилась информация, что Тихонов может покинуть "Астану" по окончании сезона. Напомним, что российский специалист возглавил "Астану" в середине октября.



Под руководством Тихонова "Астана" добыла две победы и потерпела два поражения.



Источник: РБ-Спорт