"Я прочитал об этом так же в газетах, как и вы. Такие новости я не комментирую", - сказал Тихонов.
Ранее появилась информация, что Тихонов может покинуть "Астану" по окончании сезона. Напомним, что российский специалист возглавил "Астану" в середине октября.
Под руководством Тихонова "Астана" добыла две победы и потерпела два поражения.
Источник: РБ-Спорт
Тихонов отреагировал на информацию о возможной отставке из "Астаны"
Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов прокомментировал слухи о возможной своей отставке.
Фото: sport24.ru
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