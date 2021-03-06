Левников рассказал, как его пригласили отсудить этот матч.
— В Греции с судьями работает Марк Клаттенбург, известный в прошлом английский арбитр. Собственно, он и сделал официальное приглашение. Всех подробностей не знаю, мне об этом сообщил наш руководитель департамента судейства Виктор Кашшаи, — цитирует Левникова "Матч ТВ".
Матч состоялся 3 марта. В полуфинал турнира вышел ПАС, за который выступает российский вратарь Юрий Лодыгин.
37-летний Кирилл Левников в нынешнем сезоне обслужил 15 матчей в чемпионате и Кубке России, а также ФНЛ, выдав в этих матчах 90 желтых и две красные карточки.
Левников рассказал, как его пригласили обслужить матч Кубка Греции
Российский арбитр Кирилл Левников обслужил матч 1/4 финала Кубка Греции между ПАСом и "Олимпиакосом" (2:1).
Фото: РПЛ
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