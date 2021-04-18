Перес: мы выведем футбол на законное место в мире

Президент мадридского " Реала " и председатель Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал создание турнира.

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– Мы поможем футболу на каждом уровне и выведем его на законное место в мире. Футбол – единственный глобальный вид спорта с фанатской базой в 4 миллиарда человек. Наша ответственность, ответственность больших клубов – удовлетворить потребности этих людей, – приводит слова Переса официальный сайт Суперлиги Европы.



Накануне стало известно, что 12 ведущих команд Европы объявили о создании нового клубного турнира – Суперлиги. Соревнования будут включать в себя 20 участников, разделенных на две группы. После группового этапа в плей-офф восемь клубов выйдут в четвертьфиналы, которые будут играться по двухматчевой системе.



Сообщается, что матчи Суперлиги будут проходить с августа по май посередине недели.



Ранее в УЕФА заявили, что команды, причастные к созданию турнира могут быть исключены из национальных первенств и турниров, проводимых под эгидой организации. Кроме того, футболисты этих клубов могут встретиться с ограничениями на выступления за национальные сборные. Заседание исполкома УЕФА пройдет сегодня, 19 апреля.