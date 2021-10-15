Защитник "Кайрата" опроверг информацию о недовольстве команды Бердыевым

Защитник алматинского "Кайрата" Раде Дугалич опроверг информацию о том, что команда недовольна главным тренером Курбаном Бердыевым из-за оборонительной тактики.

Фото: ФК "Ростов"





Экс-главный тренер "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев стал главным тренером алматинского "Кайрата" в августе, его контракт действует до конца 2021 года и имеет опцию продления на два года. В 8 матчах под руководством Бердыева команда одержала 4 победы, дважды сыграла вничью и потерпела 2 поражения. В турнирной таблице КПЛ "Кайрат" занимает третье место с 44 набранными очками, отставая от "Астаны" на 9 очков и от "Тобола" на 8 очков за 3 тура до финиша первенства. Ранее появлялась информация о недовольстве игроков алматинского клуба оборонительной тактикой Бердыева.



СМИ: футболисты "Кайрата" недовольны оборонительной тактикой Бердыева - Команде нравится то, что от нее требует Бердыев. У нас все опытные футболисты. Они высказали бы свое мнение, если бы так не было. Курбан Бекиевич давно с нами, мы много разговаривали, проводили теории. Мы не ожидали у нас такого тренера. У него есть большой опыт в Лиге чемпионов. Он много рассказывает - мы принимаем. Он правильно и четко всё объясняет, - передает слова Дугалича " РБ Спорт ".Экс-главный тренер "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев стал главным тренером алматинского "Кайрата" в августе, его контракт действует до конца 2021 года и имеет опцию продления на два года. В 8 матчах под руководством Бердыева команда одержала 4 победы, дважды сыграла вничью и потерпела 2 поражения. В турнирной таблице КПЛ "Кайрат" занимает третье место с 44 набранными очками, отставая от "Астаны" на 9 очков и от "Тобола" на 8 очков за 3 тура до финиша первенства. Ранее появлялась информация о недовольстве игроков алматинского клуба оборонительной тактикой Бердыева.