Футболисты алматинского "Кайрата" недовольны оборонительной игрой, которую прививает команде главный тренер Курбан Бердыев, сообщают СМИ.
- От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет. Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров, - передает слова своего источника "Чемпионат".
В турнирной таблице чемпионата Казахстана "Кайрат" занимает третью строчку с 44 набранными очками, лидирующие в КПЛ "Астана" и "Тобол" набрали 53 и 52 очка соответственно. В группе Лиги конференций с "Карабахом", "Базелем" и "Омонией" алматинцы занимают третье место по итогам двух туров, набрав 1 очко.
СМИ: футболисты "Кайрата" недовольны оборонительной тактикой Бердыева
По данным источника, игрокам алматинского "Кайрата" не нравится футбол от обороны, который ставит своей команде главный тренер Курбан Бердыев.
Фото: ТАСС