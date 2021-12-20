Колосков заявил, что существуют предпосылки для успешной работы Черчесова в "Ференцвароше". По мнению почетного президента РФС, этот тренер обладает большим потенциалом.
"Надо признать, что Черчесов - успешный тренер. Он добивался результата и в "Спартаке", и в "Легии", и в сборной России. Так что есть все предпосылки, что и опыт с "Ференцварошем" у него получится успешным. Другое дело, что зависит всё не только от него. <...> Потенциал тренерский у Черчесова очень высокий. С таким багажом в Европе не так много тренеров, даже в западной", - сказал Колосков.
Ранее "Ференцварош" объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды. Подробности соглашения с российским специалистом венгерский клуб не приводит.
Напомним, что предыдущим местом работы Черчесова была российская сборная. Он тренировал национальную команду с 2016 года и покинул ее после неудачного выступления на Евро-2020, где россияне не сумели выйти из группы.
Источник: Матч ТВ
Сборная России на венгерском языке пожелала Черчесову удачи в "Ференцвароше"
Колосков: Черчесов - успешный тренер, у него высокий потенциал
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ференцвароша".
Фото: "Матч ТВ"