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Колосков: Черчесов - успешный тренер, у него высокий потенциал

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ференцвароша".
Фото: "Матч ТВ"
Колосков заявил, что существуют предпосылки для успешной работы Черчесова в "Ференцвароше". По мнению почетного президента РФС, этот тренер обладает большим потенциалом.

"Надо признать, что Черчесов - успешный тренер. Он добивался результата и в "Спартаке", и в "Легии", и в сборной России. Так что есть все предпосылки, что и опыт с "Ференцварошем" у него получится успешным. Другое дело, что зависит всё не только от него. <...> Потенциал тренерский у Черчесова очень высокий. С таким багажом в Европе не так много тренеров, даже в западной", - сказал Колосков.

Ранее "Ференцварош" объявил о назначении Черчесова на пост главного тренера команды. Подробности соглашения с российским специалистом венгерский клуб не приводит.

Напомним, что предыдущим местом работы Черчесова была российская сборная. Он тренировал национальную команду с 2016 года и покинул ее после неудачного выступления на Евро-2020, где россияне не сумели выйти из группы.

Источник: Матч ТВ

Сборная России на венгерском языке пожелала Черчесову удачи в "Ференцвароше"


Теги: Черчесов Колосков Ференцварош
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