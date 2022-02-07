"Очень неприятное поражение, после хорошей игры в дерби против "Уйпешта". Тогда победили, но после матча возникли вопросы по здоровью у пяти человек, которых изначально не хотел менять. Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так", - цитирует Черчесова "СЭ".
Напомним, вчера "Ференцварош" проиграл "Пакшу" со счетом 0:3. В предыдущих матчах под руководством Черчесова команда обыграла "Уйпешт" (1:0) и проиграла "Академии Пушкаш" (0:1). В результате команда уступила первое место в чемпионате Венгрии.
Черчесов официально был назначен тренером "Ференцвароша" 20 декабря. До этого Черчесов с 2016-го по 2021-й год тренировал сборную России. Также специалист ранее возглавлял "Динамо", "Спартак" и польскую "Легию".
Черчесов - о разгромном поражении от "Пакша": после 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов прокомментировал разгромное поражение от "Пакша" (0:3) в чемпионате Венгрии.
Фото: ФК "Ференцварош"