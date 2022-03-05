Массовая драка болельщиков в чемпионате Мексики: 22 человека пострадали, 9 госпитализированы

Во время матча 9 тура чемпионата Мексики "Керетаро" - "Атлас" на трибунах произошла масштабная потасовка.

Фото: ФК "Керетаро"

Матч 9 тура чемпионата Мексики "Керетаро" - "Атлас" был остановлен на 62 минуте игры по причине массовой драки на трибунах, передает агентство Associated Press. Сообщается, что болельщики применяли в потасовке сиденья и металлические прутья. Чтобы трибуны смогли покинуть женщины и дети, сотрудникам стадиона пришлось открыть дополнительные выходы.



- Пока нет сообщений и смертельных случаях. 22 человека пострадали, девять из них были госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии. Состояние остальных участников столкновения оценивается как стабильное. Отмечаем, что все пострадавшие - мужчины, - передает агентство заявление полиции мексиканского штата Керетаро.