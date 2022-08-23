- Дзюба забил гол против "Фенербахче" чисто на фарте, оказался в нужном месте в нужный момент. Для полной уверенности и адаптации важно с первых минут и с первых дней проявлять себя, потому что играть за рубежом гораздо сложнее, чем у нас. Зная характер Артема, он может быть лидером команды, ему важно быть полезным для коллектива именно на футбольном поле, тогда всё будет хорошо. Желаю ему быть и дальше результативным. Считаю, что он сделал себе хороший подарок на день рождения, - передает слова Нигматуллина Metaratings.ru.
34-летний российский нападающий Артем Дзюба 18 августа подписал контракт по схеме "1+1" с турецким клубом "Адана Демирспор". Ранее, в мае 2022 года, футболист покинул петербургский "Зенит", не договорившись об условиях продления соглашения. 22 августа, в день своего 34-летия, форвард дебютировал за новый клуб в гостевом матче 3 тура чемпионата Турции со стамбульским "Фенербахче" (2:4) и записал на свой счет забитый гол, внеся мяч за линию ворот после точного удара нападающего Генри Оньекуру, переигравшего вратаря. По итогам 3 туров "Адана Демирспор" с 6 очками занимает шестое место в турецкой Суперлиге с отставанием в 1 очко от лидера.
Нигматуллин: Дзюба забил "Фенербахче" чисто на фарте, сделал себе подарок на день рождения
Экс-голкипер "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал дебют нападающего Артема Дзюбы за турецкий клуб "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Зенит"