- Дзюба сдулся, хватит о нем говорить. Он даже в РПЛ сейчас никому не нужен. В ФНЛ пусть идет бороться, там, возможно, спрос на него есть. Сейчас для меня такого игрока нет в российском футболе. Он изображает из себя футболиста, но получается без особого успеха. В Турции он где? На скамейке запасных, вот и всё, - передает слова Колоскова Sport24.
34-летний экс-форвард сборной России Артем Дзюба в мае 2022 года покинул по истечении срока действия контракта петербургский "Зенит" и 18 августа на правах свободного агента подписал соглашение с турецким клубом "Адана Демирспор". В 5 матчах во всех турнирах текущего сезона нападающий забил 1 гол. В последних 7 календарных матчах своего клуба Дзюба сыграл 6 минут, выйдя на замену в игре чемпионата Турции.
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Колосков: Дзюба сдулся, пусть идет в ФНЛ - там, возможно, спрос на него есть
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о российском нападающем турецкого клуба "Адана Демирспор" Артеме Дзюбе.
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