- Сможет ли Слуцкий сейчас возглавить голландский клуб? Нет. С началом конфликта между Россией и Украиной отношение к россиянам сильно негативное. Сейчас ни один клуб из Нидерландов и других стран Европы не возьмет на работу главным тренера из России, в том числе и Слуцкого. При такой политической обстановке российским футболистам и тренерам нечего искать в Европе, - передает слова Ламмерса Sport24.
15 ноября официальный телеграм-канал казанского "Рубина" объявил, что главный тренер Леонид Слуцкий принял решение покинуть клуб по собственному желанию. Под руководством 51-летнего Слуцкого казанцы в прошедшем сезоне заняли 15 место в Российской премьер-лиге и выбыли в Первую лигу, в текущей турнирной таблице которой находятся на пятой строчке. Ранее Слуцкий работал в двух европейских клубах - выступавшем в Чемпионшипе английском "Халл Сити" и представляющем голландскую Эредивизии "Витессе".
Голландский журналист: ни один клуб из Европы не возьмет на работу главным тренера из России, в том числе Слуцкого
Голландский журналист газеты Gelderlander Лекс Ламмерс оценил шансы экс-главного тренера "Витесса" Леонида Слуцкого перейти в клуб из Эредивизи.
Фото: ФК "Рубин"