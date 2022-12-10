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Божович: если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии

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Бывший главный тренер нескольких клубов РПЛ Миодраг Божович высказался об экс-наставнике сборной России Станиславе Черчесове, который сейчас работает в "Ференцвароше".
Фото: ФК "Ференцварош"
– Да, он всем все доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит! Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше – в Англии, например, – приводит слова Божовича "РБ Спорт".

Станислав Саламович Черчесов возглавлял сборную Россию по футболу в период с августа 2016 года по июль 2021 года. Именно под его руководством российская сборная вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2018, который проходил в России. Сборная России тогда вышла из группы с национальными командами Уругвая, Саудовской Аравии и Египта, в 1/8 финала прошла сборную Испании по серии послематчевых пенальти, а в 1/4 финала вылетела сама от сборной Хорватии все в той же серии пенальти. С декабря 2021 года и по сей день Станислав Черчесов возглавляет венгерский футбольный клуб "Ференцварош". Контракт российского тренера с клубом рассчитан до лета 2024 года.


Божович Черчесов
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