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Могилевец: первое впечатление о Гунько - европейский тренер без оров и криков. Странно, что показал характер на мне

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Экс-полузащитник "Урарту" Павел Могилевец высказал мнение о главном тренере армянского клуба Дмитрии Гунько.
Фото: ФК "Урарту"
- Первое впечатление о Гунько? Супер! Европейский тренер, никаких оров и криков на тренировках, диалог между штабом и футболистами. Странно, почему вдруг решил показать свой характер на мне. Может, всё копит в себе, а в лицо сказать не может. У меня нет претензий к тому, почему со мной расстались. Футбол, бывает. Претензия лишь в том, как они это сделали, - приводит слова Могилевца Sport24.

Ранее 31-летний полузащитник Павел Могилевец рассказал, что главный тренер "Урарту" Дмитрий Гунько объявил ему о решении расстаться с игроком посреди сезона за 10 минут до начала очередной тренировки, представив это своим личным решением, при этом у футболиста была информация о недовольстве его игрой со стороны президента клуба.

Могилевец подписал контракт с клубом из Еревана в июле 2023 года и объявил о разрыве соглашения 4 ноября 2023 года. В составе "Урарту" Павел провёл 517 игровых минут в 12 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Могилевец - о разрыве с "Урарту": думаю, это решение президента, но Гунько решил показать, каким может быть жёстким

Урарту Гунько Могилевец
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