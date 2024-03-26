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Булыкин: Черчесов знает всё про сборные, но я хотел бы видеть его в каком-нибудь клубе

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о возможном назначении российского тренера Станислава Черчесова наставником сборной Азербайджана.
Фото: РПЛ
- Черчесов, конечно, знает всё про сборные, но я бы хотел видеть его в каком-нибудь клубе. Конечно, хочется видеть Черчесова в российской команде, но не знаю, где он окажется. Для меня Станислав Саламович - один из лучших российских тренеров. Я думаю, что Черчесову надо сосредоточиться на клубе, так как сборная - высокий уровень, а в команде работа идёт постоянно и больше возможностей для прогресса, - приводит слова Булыкина "Чемпионат".

60-летний российский специалист Станислав Черчесов в течение неполных пяти лет (с августа 2016 года по июль 2021 года) работал в должности главного тренера сборной России и вывел нашу национальную команду в 1/4 финала домашнего Чемпионата мира-2018. Также в карьере Черчесова были московские "Спартак" и "Динамо", грозненский "Терек", пермский "Амкар", сочинская "Жемчужина", варшавская "Легия" и "Ференцварош" из Будапешта.

Ранее появилась информация о возможном назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Азербайджана.

"Чемпионат": Черчесов может стать главным тренером сборной Азербайджана

В Азербайджане отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова главным тренером сборной

Сборная Азербайджана Станислав Черчесов Дмитрий Булыкин
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