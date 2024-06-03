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Аршавин: Станислав Черчесов - хорошее приобретение для сборной Казахстана

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Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал назначение российского специалиста Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана.
Фото: ФК "Зенит"
"Станислав Черчесов - хорошее приобретение для сборной Казахстана. Я думаю, что самое главное - не разрушить старое, потому что они удачно выступали в прошлом цикле на чемпионат Европы 2024 года. К сожалению, я сейчас не так хорошо знаком с уровнем игроков сборной Казахстана, поэтому не в курсе, получится ли у Черчесова вывести команду на чемпионат мира 2026 года", - поделился Аршавин.

Сегодня стало известно о назначении экс-главного тренера сборной России Станислава Черчесова на должность наставника сборной Казахстана. Черчесов заменит на этом посту другого российского тренера, Магомеда Адиева, который руководил командой в отборочном цикле к Чемпионату Европы-2024.

В квалификации к Евро-2024 сборная Казахстана выступала в группе H, где уступила прямые путевки на турнир сборным Дании и Словении, однако попала в стыковые матчи за выход в финальную часть турнира. На этом этапе подопечные Магомеда Адиева уступили сборной Греции (0:5), которые, в свою очередь, проиграли Грузии в серии пенальти во втором раунде плей-офф.

Последним местом работы Станислава Черчесова был венгерский "Ференцварош". Ранее специалист руководил польской "Легией", московскими "Динамо" и "Спартаком" и другими клубами. В 2018-м году на домашнем Чемпионате Мира сборная России с Черчесовым дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти Хорватии.

Источник: "Чемпионат"

Андрей Аршавин Станислав Черчесов Сборная Казахстана
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