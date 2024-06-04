Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Словения
19:00
АрменияНе начат
Швейцария
21:15
ЭстонияНе начат
Румыния
21:30
БолгарияНе начат
Австрия
21:45
СербияНе начат
Португалия
21:45
ФинляндияНе начат
Ирландия
21:45
ВенгрияНе начат
Италия
22:00
ТурцияНе начат

Головин: лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Монако" и сборной России и Александр Головин оценил игру французского форварда Килиана Мбаппе.
Фото: социальные сети Килиана Мбаппе
"Мбаппе и без голов проделывает очень большой объем работы. Столько защитников на себя стягивает! Обыгрывает, открывается за спину, сам создает себе моменты. Лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира", - сказал Головин.

Российский игрок играл против нападающего сборной Франции в Лиге 1. Недавно стало известно, что Килиан Мбаппе, чья трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро, бесплатно перешел в мадридский "Реал". Королевский клуб подписал нападающего в качестве свободного агента после того, как у игрока закончился контракт с "ПСЖ". В этом прошедшем клубном сезоне Мбаппе провел за парижан 48 матчей, в которых забил 44 гола и сделал 10 ассистов.

Источник: "Спорт-Экспресс"

Александр Головин Килиан Мбаппе ПСЖ Реал
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится