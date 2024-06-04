"Мбаппе и без голов проделывает очень большой объем работы. Столько защитников на себя стягивает! Обыгрывает, открывается за спину, сам создает себе моменты. Лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира", - сказал Головин.
Российский игрок играл против нападающего сборной Франции в Лиге 1. Недавно стало известно, что Килиан Мбаппе, чья трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро, бесплатно перешел в мадридский "Реал". Королевский клуб подписал нападающего в качестве свободного агента после того, как у игрока закончился контракт с "ПСЖ". В этом прошедшем клубном сезоне Мбаппе провел за парижан 48 матчей, в которых забил 44 гола и сделал 10 ассистов.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Головин: лично я однозначно считаю Мбаппе лучшим игроком мира
Полузащитник "Монако" и сборной России и Александр Головин оценил игру французского форварда Килиана Мбаппе.
Фото: социальные сети Килиана Мбаппе