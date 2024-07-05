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Миодраг Божович возглавил иранский "Эстегляль Хузестан"

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Черногорский тренер Миодраг Божович возглавил иранский "Эстегляль Хузестан".
Фото: GETTY IMAGES
"Правда ли, что я возглавил "Эстегляль Хузестан"? Да, это правда!", - цитирует Божовича "СЭ".

Напомним, что ранее Миодраг Божович выступал экспертом в спортивных передачах, а также возглавлял тульский "Арсенал", самарские "Крылья Советов", московский "Локомотив", "Динамо" и "Ростов". По итогам сезона-2023/2024 "Эстегляль Хузестан" занял второе место в турнирной таблице иранского чемпионата, набрав в 30-ти турах 67 очков. Отставание от чемпионского "Персеполиса" составило одно очко.

Миодраг Божович
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