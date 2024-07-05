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Смородская: все видят, что Роналду уже не тот, который был

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Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.
Фото: GETTY IMAGES
"Мне очень жаль Роналду, что он так уходит. Все видят, что это уже нет тот Роналду, который был. Он сам от себя не ожидал, что все так будет плохо. Что ни пас на голову - не удается допрыгнуть, на ногу - не обрабатывает, позицию не выбирает. Словом, это совсем другой игрок", - цитирует Смородскую "Матч ТВ".

Напомним, что сборная Португалии одержала победу над Словенией в 1/8 финала чемпионата Европы (0:0, 3:0 - пен.) - форвард португальцев Криштиану Роналду не реализовал пенальти в экстра-тайме, однако реализовал попытку в послематчевой серии пенальти. В завершившемся сезоне Криштиану Роналду провёл за саудовский "Аль-Наср" во всех турнирах 45 матчей и отметился 44-мя забитыми мячами и 13-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 39-летнего игрока в 15 миллионов евро.

Ольга Смородская Криштиану Роналду Сборная Португалии
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