"Не очень радуюсь тому, когда наши футболисты уезжают. Людям, чьё детство пришлось на 90-е и начало 2000-х годов, вбили в голову, что главное уехать и неважно куда. Можно даже в какую-нибудь европейскую деревню. Этот шаблон до сих пор работает, поэтому игроки видят австрийский колхоз большим достижением", – приводит слова Червиченко Metaratings.
О подписании контракта с российским голкипером было объявлено на официальном сайте австрийского клуба 22 июля. Соглашение между 20-летним футболистом и командой рассчитано до 30 июня 2028 года. В прошлом сезоне "Штурм" стал чемпионом Австрии и получил право участвовать в общем этапе Лиги чемпионов 2024/25.
Худяков перешёл в "Штурм" на правах свободного агента после того, как истёк срок действия контракта с московским "Локомотивом". По оценке интернет-портала Transfermarket, рыночная стоимость футболиста составляет 1 млн евро.
Червиченко – о переходе Худякова в "Штурм": австрийский колхоз видят большим достижением
Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал заключение контракта между вратарём Даниилом Худяковым и австрийским "Штурмом".
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