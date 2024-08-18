"Алексей прибыл в Атланту. Он проведет тренировку во вторник. Клуб уже добавил его в заявку МЛС", - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы клуба.
Нынешним летом российских полузащитник Алексей Миранчук перешел из итальянской "Аталанты" в "Атланту Юнайтед" из МЛС, подписав трудовое соглашение до конца 2027 года. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 42 матчах за команду из Бергамо, забил 4 мяча и отдал 12 голевых передач на партнеров.
"Он уже добавлен в заявку МЛС". В пресс-службе "Атланты" рассказали, когда Миранчук проведет первую тренировку
Новичок "Атланты Юнайтед" Алексей Миранчук проведет первую тренировку с командой 20 августа.
Фото: ТАСС