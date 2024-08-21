"Вчера Алексей Миранчук провел свою первую тренировку с командой. Следующая игра у "Атланты" состоится против "Лос-Анджелес Гэлакси". Ожидается, что Миранчук будет готов к этому матчу", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".
Напомним, атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук перешел в американский клуб "Атланта Юнайтед" этим летом.
Матч регулярного сезона МЛС между "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Атлантой" состоится в воскресенье, 25 августа, и начнется в 5:30 по московскому времени. На данный момент "Атланта" располагается на 9-й строчке в таблице Восточной конференции МЛС, набрав 28 очков в 25 матчах.
В "Атланте" ожидают, что Миранчук будет готов дебютировать за клуб 25 августа
В пресс-службе "Атланты" рассказали, когда полузащитник сборной России Алексей Миранчук сможет сыграть за новую команду.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"