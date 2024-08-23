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Американский журналист: в США никого не волнует, что Миранчук русский

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Американский журналист Ариэль Юдас высказался о полузащитнике "Атланты Юнайтед" Алексее Миранчуке.
Фото: GETTY IMAGES
"Алексей Миранчук подписал контракт с одним из лучших клубов МЛС, поэтому все от него ждут, что он покажет свой уровень. Россиянин станет заменой самому чемпиону мира Тьяго Альмаде. Будет ли у Миранчука проблемы в США из-за того, что он русский? Здесь у него не будет проблем из-за национальности. В Штатах никого не волнует, откуда ты родом", - цитирует Юдаса Sport24.

Российский полузащитник Алексей Миранчук перешел в "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" этим летом за 12 миллионов евро, полузащитник подписал контракт с клубом до конца 2027 года. В прошлом сезоне Миранчук провел за итальянский клуб во всех турнирах 42 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 10 миллионов евро.

После 25-ти сыгранных туров "Атланта Юнайтед" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции МЛС и имеет в своем активе 28 очков. Ожидается, что Алексей Миранчук примет участие в матче с "Лос-Анджелес Гэлакси", за который выступает Марко Ройс.

Атланта Юнайтед Алексей Миранчук
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