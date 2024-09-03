Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с 28-летним футболистом нигерийского происхождения, у которого есть российский паспорт, рассчитан на два сезона. Предыдущим клубом нападающего был "Вайле", за который он в прошлом сезоне провел 31 матч и забил 15 голов, став лучшим бомбардиром датской Суперлиги.
В России Онугха выступал за "Краснодар", "Рубин" и ряд других клубов.
В нынешнем сезоне Онугха провел шесть матчей и отметился тремя забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 1,7 млн евро.
"Копенгаген" объявил о трансфере российского нападающего Онугхи
"Копенгаген" подписал контракт с российским нападающим Германом Онугхой.
Фото: ФК "Копенгаген"