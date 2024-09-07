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Пономарев: Чалов — не трудолюбивый, толком не может распорядиться своим талантом

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Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что ожидает от игры нападающего Фёдора Чалова в составе греческого клуба ПАОК.
Фото: ФК ПАОК
"Чалов — не трудолюбивый игрок. Талант у него есть, но сколько лет он уже не может им толком распорядиться? Феерии в Европе от него не жду. Хорошо, если сможет стать основным нападающим в своей греческой команде", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Фёдор Чалов перешёл в греческий ПАОК в августе 2024 года. Футбольный клуб из города Салоники купил 26-летнего российского нападающего у московского ЦСКА за 3 млн евро. При этом рыночная стоимость футболиста, согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, составляет 11 млн евро.

Контракт между форвардом и греками рассчитан до 30 июня 2027 года. В своей новой команде Чалов принял участие в 6 матчах, в которых провёл на поле 307 минут игрового времени и отметился одной результативной передачей.

Владимир Пономарев ЦСКА Федор Чалов ПАОК
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