"Мы хотим подписать Антона Миранчука и будем очень рады привести такого футболиста в наш клуб. Мы получим огромное удовольствие, если подпишем с ним контракт, но про сроки говорить еще рано. На данный момент ничего не закончено. Еще от себя могу сказать, что до этого мы интересовались и другими российскими игроками. В "Сьоне" играл Антон Митрюшкин", - цитирует Константина Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский полузащитник в ближайшее время пройдет медосмотр в швейцарском "Сьоне" и подпишет с клубом контракт на два года, по которому будет зарабатывать 1,5 миллионов евро в год.
Этим летом Антон Миранчук покинул московский "Локомотив" на правах свободного агента. Его агент, Вадим Шпинев, заявлял, что клуб не может устроить финансовые запросы игрока. В прошлом сезоне полузащитник провел за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матче и записал на свой счет 8 забитых мячей и 7 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Миранчука в 6 миллионов евро.
Президент "Сьона": мы хотим подписать Антона Миранчука, но на данный момент ничего не закончено
Президент "Сьона" Кристиан Константин высказался о возможном подписании Антона Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"