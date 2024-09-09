"У него еще хорошее время впереди, потому что Антон, безусловно, талантливый игрок. У него будут все возможности для того, чтобы продолжить свою карьеру и набрать свои лучшие кондиции. Удачи ему хочется пожелать, да и все, наверное. Как я понимаю, было не до выборов, долгое время находился без команды", - цитирует Семина "СЭ".
Сегодня, 9-го сентября, швейцарский "Сьон" объявил о переходе российского полузащитника Антона Миранчука, игрок подписал контракт с клубом до лета 2026 года. Напомним, что Миранчук покинул московский "Локомотив" этим летом на правах свободного агента, отказавшись продлевать контракт с клубом.
В прошлом сезоне Миранчук провел за "железнодорожников" во всех турнирах 38 матчей и отметился 8-ю забитыми мячами и 7-ю результативными передачами.
После 6-ти сыгранных туров "Сьон" располагается на шестой строчке в турнирной таблице швейцарского чемпионата, команда имеет в своем активе 10 набранных очков.
Семин - о переходе Миранчука в "Сьон": было не до выборов, долгое время находился без команды
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал переход Антона Миранчука в "Сьон".
Фото: ФК "Сьон"