"Планка только одна – стать лучшим бомбардиром чемпионата Дании. Больше не может быть никакой. Если я в "Вайле" это сделал, то понятно, что мне опять нужно это сделать", - цитирует Онугху "Чемпионат".
Этим летом российский нападающий Герман Онугха перешел из датского "Вайле" в "Копенгаген". В прошлом сезоне форвард провел во всех турнирах 34 матча и отметился 16-ю забитыми мячами и 2-мя голевыми передачами. Онугха стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании по итогам сезона-2023/2024.
Напомним, что нападающий попал в расширенный список сборной России на товарищеские матчи с Таиландом и Вьетнамом, однако в окончательный список не вошел. Ранее Онугха рассказал, что этим летом мог перейти в "Локомотив" или "Спартак".
Российский нападающий "Копенгагена" Онугха заявил, что хочет стать лучшим бомбардиром чемпионата Дании
Нападающий "Копенгагена" Герман Онугха рассказал о своих целях на сезон.
Фото: ФК "Копенгаген"