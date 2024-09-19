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"Челси" рассматривает вариант с продажей Мудрика

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Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб в ближайшее трансферное окно.
Фото: ФК "Челси"
Как передает TEAMTalk, "Челси" готов расстаться с футболистом. Речь идет не только о продаже игрока, но и об аренде в другой клуб.

По информации источника, Мудриком интересуются "Бавария", "Марсель" и ряд других клубов из английского чемпионата.

В текущем сезоне полузащитник провел всего две игры за "Челси", не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2031 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

Михаил Мудрик Челси АПЛ Зарубежные трансферы
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